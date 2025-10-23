PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Dortmund

POL-DO: Die Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Mord

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0932

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund.

Am Mittwochabend (22. Oktober) gegen 20:25 Uhr wurde ein 31-jähriger Mann aus Bergheim in der Nordstadt an der Ecke Schillerstraße / Uhlandstraße von 2 männlichen Personen mit einem Messer angegriffen und dabei lebensgefährlich verletzt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen forderten die unbekannten Täter die Herausgabe von Bargeld von dem 31-Jährigen, was dieser ablehnte. Die Täter stachen sodann auf den Geschädigten ein und nahmen dessen Mobiltelefon an sich.

Anschließend flüchteten die beiden Personen in westliche Richtung. Ein alarmierter Rettungswagen versorgte den Mann vor Ort und brachte ihn in ein Krankenhaus. Dort wurde er notoperiert und ist außer Lebensgefahr.

Die beiden flüchtigen Täter können wie folgt beschrieben werden:

Bei den Tätern handelt es sich um zwei männliche Personen im geschätzten Alter von 25 bis 30 Jahren und südländischem Phänotyp. Einer der beiden unbekannten Täter hat eine Körpergröße von etwa 170 cm und der andere von etwa 180cm. Beide haben schwarze Haare und trugen schwarze Kleidung.

Die Polizei Dortmund hat die Ermittlungen aufgenommen und eine Mordkommission eingerichtet. Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Angaben zu den flüchtigen Tätern machen? Hinweise nimmt die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Rufnummer 0231/132-7441 entgegen.

Hinweis für Medienschaffende: Rückfragen zu dieser Pressemitteilung richten Sie bitte ausschließlich an Staatsanwältin Yazir unter der Telefonnummer: 0231-92626121.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Luca Blüthgen
Telefon: 0231/132-1039
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

