Polizei Dortmund

POL-DO: Fahrraddieb in flagranti erwischt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0930

Im Zuge einer nächtlichen Streife im Kreuzviertel wurde in der Nacht zu Donnerstag (23. Oktober) ein Mann festgenommen, der sich auffällig für abgestellte Fahrräder interessierte.

Und tatsächlich konnten die Beamten um kurz nach Mitternacht den Versuch des Diebstahls eines Fahrrades beobachten. Dies scheiterte jedoch durch die Sicherung mit einem Speichenschloss. Anschließend entfernte sich der Tatverdächtige mit einem weiteren Fahrrad, das an einer Laterne lehnte. Die Beamten nahmen den 49-jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz daraufhin fest.

Der 49-Jährige räumte ein, vor zwei Wochen im Bereich Westpark das mitgeführte Fahrrad entwendet zu haben und heute gegen ein anderes Fahrrad "tauschen" zu wollen. Im Zuge der Kontrolle fanden sich zur Fahndung ausgeschriebene Personaldokumente aus einer Fundunterschlagung.

Für eine erkennungsdienstliche Behandlung ging es für ihn weiter zur Polizeiwache. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen konnte er wieder entlassen werden. Ihn erwarten mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Diebstahls und Unterschlagung.

Die Ermittlungen zu den Besitzverhältnissen des Fahrrades aus dem Westpark dauern an.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Steffen Korthoff
Telefon: 0231-132-1035
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

