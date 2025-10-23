PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerer Verkehrsunfall auf Radweg: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0928

Wie berichtet kam es am Dienstag (20. Oktober) in Dortmund-Wambel zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern.

Siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6082437

Eine Radfahrerin wurde hierbei zunächst lebensgefährlich verletzt. Inzwischen ist die Frau außer Lebensgefahr. Da der genaue Unfallhergang weiterhin unklar ist, sucht die Polizei nun Unfallzeugen.

Sollten Sie Angaben zum Unfallgeschehen machen können, wenden Sie sich bitte telefonisch an die Polizeiwache Körne, Tel. 0231/132-3321.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Luca Blüthgen
Telefon: 0231/132-1039
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

