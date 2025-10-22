Polizei Dortmund

POL-DO: Schussabgabe in Hamm - 25-jähriger Mann verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0926

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Am Dienstagabend (21.10.) wurde ein 25-Jähriger Mann durch eine Schussabgabe am Bein verletzt. Lebensgefahr besteht nicht.

Gegen 22:00 Uhr meldeten Zeugen der Polizei einen Streit in der Heinrich-Reinköster-Str. in Hamm. Vor Ort eingetroffen stellten die Einsatzkräfte den 25-jährigen Hammer mit einer Schussverletzung fest. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Schussverletzung dauern nun an. Diese hat eine beim Polizeipräsidium Dortmund eingerichtete Mordkommission übernommen.

Hinweis für Medienschaffende: Rückfragen zu dieser Pressemitteilung richten Sie bitte an die Staatsanwaltschaft Dortmund in Person von Henner Kruse unter 0231/92626122

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell