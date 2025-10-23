PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Dortmund

POL-DO: Einladung zum Medientermin: Polizei Dortmund, Bundespolizei und Ordnungsamt verstärken Zusammenarbeit am Hauptbahnhof

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0933

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir laden Sie herzlich zu einem Medientermin am Dortmunder Hauptbahnhof ein, bei dem die verstärkte Zusammenarbeit der Polizei Dortmund, der Bundespolizei und des Ordnungsamts zur Bekämpfung der Kriminalität in diesem Bereich vorgestellt wird. Der Einsatz am Hauptbahnhof ist ein weiteres Beispiel für den Schulterschluss der beteiligten Sicherheitsbehörden im Rahmen des Präsenzkonzepts "Fokus".

Wann:

27. Oktober 2025, 15:00 Uhr

Wo: Dortmunder Hauptbahnhof (Treffpunkt: Videocontainer im südlichen Bereich des Hauptbahnhofs, Zugang über Kurfürstenstraße)

   Themen des Termins:
   - Erfolg des Präsenzkonzepts "Fokus" und der verstärkten 
     Zusammenarbeit zwischen Polizei Dortmund, Bundespolizei und dem 
     Ordnungsamt
   - Vorläufige Bilanz der ersten Monate der Videobeobachtung am 
     Hauptbahnhof
   - Einführung des Gewaltschutzkommissariats und weitere 
     Sicherheitsmaßnahmen
   Teilnehmende:
   - Gregor Lange, Polizeipräsident Dortmund
   - Leitender Polizeidirektor Achim Stankowitz, Leiter der Direktion
     Gefahrenabwehr/Einsatz
   - Polizeioberrat Henning Nagel (Bundespolizei)

Wir bitten um eine kurze Rückmeldung zur Teilnahme an

poea.dortmund@polizei.nrw.de.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Kay-Christopher Becker
Telefon: 0231/132-1031
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

