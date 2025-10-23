Polizei Dortmund

POL-DO: Einladung zum Medientermin: Polizei Dortmund, Bundespolizei und Ordnungsamt verstärken Zusammenarbeit am Hauptbahnhof

wir laden Sie herzlich zu einem Medientermin am Dortmunder Hauptbahnhof ein, bei dem die verstärkte Zusammenarbeit der Polizei Dortmund, der Bundespolizei und des Ordnungsamts zur Bekämpfung der Kriminalität in diesem Bereich vorgestellt wird. Der Einsatz am Hauptbahnhof ist ein weiteres Beispiel für den Schulterschluss der beteiligten Sicherheitsbehörden im Rahmen des Präsenzkonzepts "Fokus".

Wann:

27. Oktober 2025, 15:00 Uhr

Wo: Dortmunder Hauptbahnhof (Treffpunkt: Videocontainer im südlichen Bereich des Hauptbahnhofs, Zugang über Kurfürstenstraße)

Themen des Termins: - Erfolg des Präsenzkonzepts "Fokus" und der verstärkten Zusammenarbeit zwischen Polizei Dortmund, Bundespolizei und dem Ordnungsamt - Vorläufige Bilanz der ersten Monate der Videobeobachtung am Hauptbahnhof - Einführung des Gewaltschutzkommissariats und weitere Sicherheitsmaßnahmen

Teilnehmende: - Gregor Lange, Polizeipräsident Dortmund - Leitender Polizeidirektor Achim Stankowitz, Leiter der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz - Polizeioberrat Henning Nagel (Bundespolizei)

