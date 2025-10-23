PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Dortmund

POL-DO: Polizisten beobachten Betäubungsmittelhandel: Mann in Untersuchungshaft

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0923

Zivile Einsatzkräfte beobachteten am 21. Oktober (Dienstag) in der Bornstraße zu einer angrenzenden U-Bahn-Haltestelle einen Handel mit Betäubungsmittel und nahmen im Anschluss vier Personen vorläufig fest.

Gegen 14 Uhr beobachteten sie eine verdächtige Person, die offensichtlich in einem Mehrfamilienhaus Betäubungsmittel erhielt und diese anschließend auf der Straße an unterschiedliche Personen verkaufte.

Da der Verdacht bestand, dass die Wohnung als Bunker für Betäubungsmittel dient, erwirkten sie einen Durchsuchungsbeschluss.

In der Wohnung trafen sie auf vier Männer und zwei Frauen syrischer Herkunft. Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte Betäubungsmittel in nicht geringen Mengen und zwei PTB-Waffen. Zudem stellten sie einen vierstelligen Bargeldbetrag sicher. Vier Personen nahmen sie vorläufig fest.

Für drei der festgenommenen Männer (zwei davon 19 Jahre alt, der anderer 23 Jahre alt) lagen die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft nicht vor. Gegen die beiden Frauen (26 und 52 Jahre alt) bestand kein Tatverdacht.

Ein Haftrichter ordnete gegen den einschlägig bekannten 26-jährigen Tatverdächtigen aus Dortmund Untersuchungshaft an.

Alle Tatverdächtigen müssen sich wegen Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz mit Kokain, illegalem Besitz, Abgabe und Handel in nicht geringen Mengen verantworten.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Diana Krömer
Telefon: 0231/132-1022
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 12:56

    POL-DO: Die Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Mord

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0932 Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund. Am Mittwochabend (22. Oktober) gegen 20:25 Uhr wurde ein 31-jähriger Mann aus Bergheim in der Nordstadt an der Ecke Schillerstraße / Uhlandstraße von 2 männlichen Personen mit einem Messer angegriffen und dabei lebensgefährlich verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen forderten die unbekannten ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 11:06

    POL-DO: Kastenwagen flüchtet vor Polizei - Polizeihubschrauber unterstützt bei Festnahme

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0931 In der Nacht zum Donnerstag (23. Oktober) richteten Einsatzkräfte der Autobahnpolizei des Polizeipräsidiums Dortmund eine Kontrollstelle an der Brackeler Straße in Fahrtrichtung Brackel ein. Ein Fahrer ignorierte die Anhaltezeichen. Es folgte eine Verfolgungsfahrt, die zu zwei Festnahmen und einem erstaunlichen Ausgang führte. Um ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren