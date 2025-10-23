Polizei Dortmund

POL-DO: Polizisten beobachten Betäubungsmittelhandel: Mann in Untersuchungshaft

Dortmund (ots)

Zivile Einsatzkräfte beobachteten am 21. Oktober (Dienstag) in der Bornstraße zu einer angrenzenden U-Bahn-Haltestelle einen Handel mit Betäubungsmittel und nahmen im Anschluss vier Personen vorläufig fest.

Gegen 14 Uhr beobachteten sie eine verdächtige Person, die offensichtlich in einem Mehrfamilienhaus Betäubungsmittel erhielt und diese anschließend auf der Straße an unterschiedliche Personen verkaufte.

Da der Verdacht bestand, dass die Wohnung als Bunker für Betäubungsmittel dient, erwirkten sie einen Durchsuchungsbeschluss.

In der Wohnung trafen sie auf vier Männer und zwei Frauen syrischer Herkunft. Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte Betäubungsmittel in nicht geringen Mengen und zwei PTB-Waffen. Zudem stellten sie einen vierstelligen Bargeldbetrag sicher. Vier Personen nahmen sie vorläufig fest.

Für drei der festgenommenen Männer (zwei davon 19 Jahre alt, der anderer 23 Jahre alt) lagen die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft nicht vor. Gegen die beiden Frauen (26 und 52 Jahre alt) bestand kein Tatverdacht.

Ein Haftrichter ordnete gegen den einschlägig bekannten 26-jährigen Tatverdächtigen aus Dortmund Untersuchungshaft an.

Alle Tatverdächtigen müssen sich wegen Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz mit Kokain, illegalem Besitz, Abgabe und Handel in nicht geringen Mengen verantworten.

