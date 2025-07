POL-HA: Ladendieb (49) erneut erwischt

Hagen-Mittelstadt (ots) - Am Freitag (11.07.2025) fuhr eine 79-jährige Hagenerin in ihrem BMW gegen 16:30 Uhr über die Eickertstraße in Richtung des Friedhofs Remberg. An der Einmündung zur Liebigstraße missachtete ein E-Scooter mit zwei Jugendlichen im Alter von 10 - 15 Jahren die Vorfahrt. Der Fahrer des Elektrokleinstfahrzeug konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, sodass er und sein Mitfahrer zu Boden stürzten. ...

mehr