Polizei Dortmund

POL-DO: Fahrzeuginsassen flüchten vor Kontrolle: Polizisten stellen sie kurze Zeit später

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0950

Am Montagmorgen (27. Oktober) entschieden sich Einsatzkräfte der Polizei eine Fahrzeugkontrolle durchzuführen. Der VW Golf war gegen 4 Uhr im Bereich der Kreuzung Leopoldstraße/Münsterstraße aufgefallen, da der Verdacht eines nicht vorhandenen Versicherungsschutzes bestand.

Nachdem die Polizisten das Anhaltezeichen gegeben hatten, hielt der Fahrer den Pkw in einem Sackgassenstück der Carl-Holtscheider-Straße an. Der Fahrer und der Beifahrer flüchteten aus dem Wagen in unterschiedliche Richtungen.

Unter Androhung des Distanzelektroimpulsgeräts (DEIG) konnte der Beifahrer in der Lortzingstraße gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Nach kurzer Fahndung bemerkten Kräfte auch den Fahrer in der Burgholzstraße. Er versuchte über einen Zaun und ein angrenzendes Brauereigelände weiter zu flüchten. Ein Lkw-Fahrer wurde auf die Situation aufmerksam und überwältige den Flüchtenden. Die hinzugeeilten Fahndungskräfte nahmen auch den Fahrer vorläufig fest.

Gegen den 27-jährigen Fahrer aus Werne erhärtete sich der Verdacht auf Alkohol- und Drogenkonsum. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten Betäubungsmittel. Er konnte sich nicht ausweisen und auch keine Fahrerlaubnis vorlegen. Nach weiteren Überprüfungen stellte sich zudem heraus, dass für den VW Golf kein gültiger Versicherungsschutz bestand und er deswegen im Fahndungssystem zur Entstempelung ausgeschrieben war.

Der Fahrer musste sich auf der Wache einer Blutentnahme und einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen. Die Beamten stellten den Fahrzeugschlüssel und das Betäubungsmittel sicher.

Da die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft nicht vorlagen, wurde der Festgenommene im Anschluss von der Wache entlassen. Gegen den 24-jährigen Beifahrer aus Holzwickede bestand keinerlei Tatverdacht.

Der Fahrer muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln verantworten.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell