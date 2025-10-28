Polizei Dortmund

POL-DO: Flucht vor Verkehrskontrolle: Mann gefährdet andere Verkehrsteilnehmer und wird durch die Polizei gestoppt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0951

Am Montagmorgen (27. Oktober) gegen 7 Uhr, beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung, ein auffälliges Fahrzeug zu kontrollieren. Der Fahrer versuchte, sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Es kam zu einer Verfolgungsfahrt, in deren Verlauf ein 26-jähriger Kamener festgenommen wurde.

In den Morgenstunden fuhren Einsatzkräfte auf der Lanstroper Straße, als ihnen ein blauer Ford Focus ohne eingeschaltetes Abblendlicht entgegenkam. Die Beamten wendeten ihr Fahrzeug und folgten dem Ford. Über die Straße Friedrichshagen fuhr der Focus schließlich auf die A2 in Richtung Oberhausen auf. Die Beamten folgten dem Mann. Auf der Autobahn forderten sie den Fahrer auf, dem Streifenwagen zu folgen. Dieser Aufforderung kam er zunächst nach.

Doch auf Höhe des Autobahnkreuzes Dortmund-Nordost bog er plötzlich auf die B236n in Fahrtrichtung Lünen ab. Offensichtlich, beabsichtige er sich der Verkehrskontrolle zu entziehen. Nur der dichte Verkehr hinderte ihn daran, den Ford zeitweise auf mehr als 120 km/h, bei erlaubten 70 km/h, zu beschleunigen. An der Kreuzung Dortmunder Straße/Kupferstraße überfuhr der 26-Jährige die rote Ampel und gefährdete dabei ein von rechts kommendes Fahrzeug. Nur die rechtzeitige und angemessene Reaktion des unbeteiligten Verkehrsteilnehmers verhinderte Schlimmeres. Als die Ampel an der Kreuzung Viktoriastraße/Konrad-Adenauer-Straße ebenfalls Rot zeigte, fuhr der Mann mit seinem Ford über den Gehweg. Glücklicherweise kam es dabei zu keiner Gefährdung. Anschließend fuhr er in eine Sackgasse an der Ronnstraße, sodass die Beamten ihm mit dem Streifenwagen den Weg abschneiden konnten. Der 26-Jährige stieg aus dem Auto aus und zeigte sich unmittelbar aggressiv, sodass ihm aus Eigensicherungsgründen zunächst Handfesseln angelegt werden mussten.

Warum der Mann vor der Kontrolle geflüchtet war, klärte sich schnell. Bei einer näheren Überprüfung stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Kennzeichen des Ford Focus gehörten eigentlich zu einem Nissan. Im Kofferraum fanden die Beamten die Kennzeichenschilder, die auf den Ford Focus zugelassen, aber zur Entstempelung ausgeschrieben waren.

Das Fahrzeug, die Kennzeichen sowie das Handy des Kameners wurden sichergestellt.

Den 26-jährigen Kamener erwarten nun mehrere Strafverfahren. Unter anderem muss er sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen und eines Verstoßes gegen die Zulassungs- und Versicherungspflicht verantworten.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell