POL-DO: Zeugenaufruf nach einem Verkehrsunfall zwischen Autofahrerin und einem achtjährigen Radfahrer - Fahrerin flüchtet

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0958

Bereits am 25. September kollidierte eine unbekannte Fahrzeugführerin an einem Fußgängerüberweg an der Straße "Auf dem Brauck"/Castroper Straße in der Nähe der Schargmüller-Grundschule in Dortmund-Mengede mit einem achtjährigen Fahrradfahrer und flüchtete. Die Polizei Dortmund sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Fahrerin oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge beabsichtigte der Junge gegen 08:00 Uhr den Fußgängerüberweg an der Castroper Straße auf Höhe der Hausnummer 142 mit seinem Fahrrad zu überqueren. Zeitgleich befuhr die unbekannte Fahrzeugführerin die Castroper Straße in südöstlicher Richtung und übersah den Radfahrer auf dem Zebrastreifen. Durch den Zusammenstoß wurde der Achtjährige leicht verletzt.

Zwei Zeugen gaben übereinstimmend an, dass die Fahrerin zunächst angehalten, ausgestiegen und auf den Jungen zugegangen sei. Als sich eine Zeugin dem Jungen und der Fahrerin näherte, stieg diese wieder in ihr graues Auto und fuhr in Richtung Kammerstück davon, ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern.

Die Frau konnte wie folgt beschrieben werden: Weiblich, 35 bis 40 Jahre alt, braune Haare, welche zu einem Zopf geknüpft waren.

Die Polizei Dortmund sucht nun weitere Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und möglicherweise entscheidende Hinweise zur Fahrerin, zum Fahrzeug oder zum Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs geben können.

Hinweise nimmt die Polizeiwache Mengede entgegen, Tel.: 0231/132-2721.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

