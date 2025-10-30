Polizei Dortmund

POL-DO: Fensterscheiben eingeworfen und Hausbewohner geschlagen: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0957

In der Nacht zum Mittwoch (29.10.) zerschlugen mehrere Männer zunächst die Scheiben eines Wohnhauses in Lünen-Horstmar. Anschließend verfolgten sie den Bewohner und schlugen auf ihn ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 1:45 Uhr bemerkte ein 35-jähriger Lüner ein klirrendes Geräusch. Kurz darauf sah er, wie sich ein weißer SUV mit quietschenden Reifen entfernte. Der Mann stellte anschließend fest, dass mehrere Fensterscheiben seines Hauses an der Preußenstraße mit schweren Steinen zerschlagen wurden.

Der 35-Jährige rief anschließend eine Bekannte an und schilderte ihr den Vorfall. Die 41-Jährige holte den Lüner wenige Minuten später mit ihrem Auto ab. Gemeinsam machte man sich auf den Weg zur Polizeiwache Lünen. Im Bereich der Kreuzung Preußenstraße / Scharnhorststraße wurden die beiden durch einen grünen Audi und einen weißen SUV ausgebremst.

Anschließend stiegen drei Männer aus, öffneten die Beifahrertür und schlugen auf den 35-Jährigen ein. Außerdem bedrohten sie den Mann mit Messern. Die 41-Jährige konnte unterdessen flüchten, dem Mann gelang kurz darauf ebenfalls die Flucht. Der Lüner erlitt mehrere Platzwunden am Kopf, ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er nach ambulanter Behandlung entlassen wurde.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter mit ihren Autos in Richtung der Autobahnauffahrt Lünen-Horstmar. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung ein. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Die drei Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

1. Täter: etwa 170 cm groß, rundliches Gesicht, Drei-Tage-Bart. Helle, kurze Haare mit Scheitel.

2. Täter: etwa 175 bis 180 cm groß, breit gebaut. Schwarzer, langer Vollbart und kurze, schwarze Haare.

3. Täter: etwa 175 bis 180 cm groß. Langer Bart und Glatze.

Die Polizei fragt: Wer hat etwas beobachtet und kann Angaben zur Tat oder den Tätern machen? Wem sind Autos aufgefallen, welche mit hoher Geschwindigkeit in Richtung der Autobahnauffahrt Lünen-Horstmar fuhren? Bei dem weißen SUV könnte es sich um einen Mercedes GLA handeln. Hinweise nimmt die Kriminalwache unter 0231/132-7441 entgegen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell