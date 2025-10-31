Polizei Dortmund

POL-DO: Rollerfahrer ohne Helm und Fahrerlaubnis flüchtet vor Kontrolle - Festnahme nach Verfolgung

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0960

Am Donnerstag, 30. Oktober 2025, versuchten Beamte der Polizei Dortmund gegen 15:17 Uhr einen Rollerfahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen, der auf der Arminiusstraße ohne den vorgeschriebenen Schutzhelm fuhr.

Der Fahrer missachtete die Anhaltezeichen der Polizei, indem er zunächst auf einen Gehweg auswich. Er entzog sich der Kontrolle mit hoher Geschwindigkeit und missachtete eine Rotlicht zeigende Ampel in der Höfkerstraße. Die Flucht setzte sich über einen mit Absperrpfosten gesicherten Fußweg in den Revierpark Wischlingen fort. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnten die Einsatzkräfte den Motorroller verlassen auf einem Parkplatz in der Nähe des Wischlinger Weges auffinden.

Im Anschluss gelang es den Beamten, den Flüchtigen auf einem Fußweg hinter dem Friedhof Wischlingen anzutreffen und festzunehmen. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 20-jährigen Dortmunder. Die anschließende Überprüfung ergab, dass der Dortmunder nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Den 20-Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Den Roller stellten die Beamten sicher.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige entlassen. Ein Bericht an das zuständige Straßenverkehrsamt wurde gefertigt.

