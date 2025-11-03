Polizei Dortmund

POL-DO: Grablichter lösen Brand an Mehrfamilienhaus aus - Hoher Sachschaden und zwei leichtverletzte Personen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0964

Am späten Sonntagabend (2. November) gegen 23:30 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Brand am Harpener Hellweg in Höhe der Hausnummer 546 in Dortmund-Lütgendortmund aus.

Nach ersten Erkenntnissen entzündete die 73-jährige Bewohnerin der Erdgeschosswohnung, eine Dortmunderin, zahlreiche Grablichter und stellte diese im unmittelbaren Nahbereich zur Außenfassade auf der Terrasse ab. In der Folge gerieten die Terrassenüberdachung und die Außenfassade des Wohnhauses in Brand.

Die Außenfassade und die Terrassenüberdachung wurden erheblich beschädigt. Es entstand hoher fünfstelliger Sachschaden.Ferner war die betroffene Wohnung nicht mehr bewohnbar.

Die 73-jährige Bewohnerin und ihr 72-jähriger Mitbewohner, ebenfalls ein Dortmunder, erlitten leichte Verletzungen bei dem Versuch, den Brand zu löschen.

Für die Dauer der Löscharbeiten sperrten die Beamten den Harpener Hellweg in Höhe des Brandortes für den Fahrzeugverkehr. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell