Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Brand eines Sattelaufliegers auf der Bundesstraße 75 +++ Vollsperrung der Bundesstraße in beide Richtungen

Delmenhorst (ots)

Im Rahmen eines Brandes eines Sattelaufliegers auf der Bundesstraße 75 am Dienstag, 04. November 2025, gegen 09:00 Uhr, wurde diese voll gesperrt. Die Sperrung dauert an.

Verkehrsteilnehmer meldeten der Kooperativen Großleitstelle Oldenburg eine Rauchentwicklung von der Ladefläche eines Sattelaufliegers auf der B75 in Fahrtrichtung des Dreieckes Delmenhorst. Die unverzüglich alarmierten Feuerwehren aus Delmenhorst und Bremen stellten vor Ort einen brennenden Sattelauflieger fest. Der 38-jährige Fahrzeugführer aus Oberhausen hatte bereits die Zugmaschine von dem Auflieger abgekoppelt und sich in Sicherheit gebracht. Der Auflieger konnte durch die knapp über 20 Einsatzkräfte der Feuerwehren zeitnah gelöscht werden. Durch den Brand wurde niemand verletzt.

Für die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße 75 zwischen den Anschlussstellen Stickgras und Huchting voll gesperrt werden. Die Vollsperrung dauert aktuell noch an. Mit einer Freigabe der Richtungsfahrbahn Bremen wird am frühen Nachmittag gerechnet. Die Richtungsfahrbahn Delmenhorst kann aufgrund der transportierten Farblackreste und der brandbedingten Verteilung auf der Fahrbahn erst nach der Aufreinigung durch eine Spezialfirma und der Bergung des Sattelaufliegers erfolgen. Dies wird voraussichtlich am späten Nachmittag erfolgen.

Die untere Wasserbehörde prüft, inwiefern Erdreich betroffen und dieses abgetragen werden muss, um eine Gefährdung von Gewässern und Grundwasser auszuschließen.

Es kam zu massiven Verkehrsbehinderungen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Bundesstraße weiträumig zu umfahren.

Zu der Brandursache sowie der Schadenshöhe können bislang keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

