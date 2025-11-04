Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten E-Scooter-Fahrerin

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montag, 03. November 2025, um 17:10 Uhr, wurde in der Wildeshauser Straße in Delmenhorst eine E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr eine 85-jährige Dame mit ihrem Pkw die Willy-Brandt-Allee und beabsichtigte nach rechts auf die Wildeshauser Straße in Richtung Oldenburger Straße abzubiegen. Hierbei übersah sie die bevorrechtigte 16-jährige Delmenhorsterin auf ihrem E-Scooter, die bei Grünlicht an einer Ampel die Wildeshauser Straße kreuzte. Es kommt zum Zusammenstoß, wodurch die 16-Jährige stürzt und leicht verletzt wird.

Ein Rettungswagen gewährleistet die medizinische Versorgung der E-Scooter-Fahrerin und bringt sie in ein Krankenhaus.

Gegen die 85-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

