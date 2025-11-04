Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten E-Scooter-Fahrerin
Delmenhorst (ots)
Bei einem Verkehrsunfall am Montag, 03. November 2025, um 17:10 Uhr, wurde in der Wildeshauser Straße in Delmenhorst eine E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt.
Zur Unfallzeit befuhr eine 85-jährige Dame mit ihrem Pkw die Willy-Brandt-Allee und beabsichtigte nach rechts auf die Wildeshauser Straße in Richtung Oldenburger Straße abzubiegen. Hierbei übersah sie die bevorrechtigte 16-jährige Delmenhorsterin auf ihrem E-Scooter, die bei Grünlicht an einer Ampel die Wildeshauser Straße kreuzte. Es kommt zum Zusammenstoß, wodurch die 16-Jährige stürzt und leicht verletzt wird.
Ein Rettungswagen gewährleistet die medizinische Versorgung der E-Scooter-Fahrerin und bringt sie in ein Krankenhaus.
Gegen die 85-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Sönke Harfst
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL
Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell