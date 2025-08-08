Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Zeugenaufruf: Schlägerei zwischen vier Jugendlichen am Bahnhof Gröditz

Dresden (ots)

Am Donnerstagabend, dem 7. August 2025, kam es gegen 20:30 Uhr zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen vier syrischen Jugendlichen im Alter von 14 und 17 Jahren am Bahnhof Gröditz.

Bei der Auseinandersetzung wurde auch ein Messer eingesetzt, wodurch es bei den Beteiligten zu Verletzungen gekommen ist.

Im weiteren Verlauf der Schlägerei wurden auch Steine verwendet. Ein unbeteiligter Dritter beendete die Auseinandersetzung, woraufhin die verletzten Jugendlichen flüchteten und später in ein Krankenhaus gebracht wurden.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Die Bundespolizeiinspektion Dresden sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0351 81502-0 entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell