Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Kraftstoffdiebstahl im Hafenbereich von Eckwarden +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Unbekannte haben auf dem Gelände des Hafens von Eckwarden in der Gemeinde Butjadingen in der Zeit von Mittwoch, 29. Oktober, gegen 16:00 Uhr, bis zum Montag, 03. November 2025, um 07:30 Uhr, von abgestellten Baufahrzeugen Kraftstoff abgezapft.

Die Polizei Nordenham bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen unter der Telefonnummer 04731/2694-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell