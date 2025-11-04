Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Kraftstoffdiebstahl im Hafenbereich von Eckwarden +++ Zeugenaufruf
Delmenhorst (ots)
Unbekannte haben auf dem Gelände des Hafens von Eckwarden in der Gemeinde Butjadingen in der Zeit von Mittwoch, 29. Oktober, gegen 16:00 Uhr, bis zum Montag, 03. November 2025, um 07:30 Uhr, von abgestellten Baufahrzeugen Kraftstoff abgezapft.
Die Polizei Nordenham bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen unter der Telefonnummer 04731/2694-0.
Rückfragen bitte an:
Sönke Harfst
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL
Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell