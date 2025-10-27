PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Mit verbotenem Pfefferspray über die Görlitzer Altstadtbrücke

Görlitz (ots)

Nachdem sie am Sonntagmorgen auf der Görlitzer Altstadtbrücke ihm Rahmen der stattfindenden Grenzkontrolle nach ihrem Ausweis gefragt wurde, öffnete eine polnische Bürgerin (35) zunächst ihre Gürteltasche. Dadurch wurde der Blick auf ein verbotenes Pfefferspray frei. Das Pfefferspray, dem die Kennzeichnung fehlte, wurde daraufhin sichergestellt. Gegen die 35-Jährige wurde Anzeige erstattet. Ihr wird vorgeworfen, gegen das Waffengesetz verstoßen zu haben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
Pressesprecher
Michael Engler
Telefon: 0 35 81 - 3626-6110
E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell

