Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Drei Jahre alter Haftbefehl wurde nun gelöscht

Görlitz, BAB 4 (ots)

Ein Haftbefehl, der fast genau auf den Tag vor drei Jahren von der Staatsanwaltschaft Essen gegen einen heute 47-Jahre alten polnischen Bürger erlassen wurde, ist nun gelöscht worden. Die Löschung konnte später aber nur deshalb erfolgen, weil die beiden Begleiter des Verurteilten an seiner Stelle die längst fällige Geldstrafe zahlten (1.500,00 Euro wegen besonders schweren Falls des Diebstahls). Die drei Männer waren heute kurz nach Mitternacht gemeinsam über die Autobahnkontrollstelle auf der BAB4 bei Görlitz eingereist und wurden dabei überprüft.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell