PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Drei Jahre alter Haftbefehl wurde nun gelöscht

Görlitz, BAB 4 (ots)

Ein Haftbefehl, der fast genau auf den Tag vor drei Jahren von der Staatsanwaltschaft Essen gegen einen heute 47-Jahre alten polnischen Bürger erlassen wurde, ist nun gelöscht worden. Die Löschung konnte später aber nur deshalb erfolgen, weil die beiden Begleiter des Verurteilten an seiner Stelle die längst fällige Geldstrafe zahlten (1.500,00 Euro wegen besonders schweren Falls des Diebstahls). Die drei Männer waren heute kurz nach Mitternacht gemeinsam über die Autobahnkontrollstelle auf der BAB4 bei Görlitz eingereist und wurden dabei überprüft.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
Pressesprecher
Michael Engler
Telefon: 0 35 81 - 3626-6110
E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 10:09

    BPOLI LUD: Böller sichergestellt

    Bad Muskau (ots) - In Bad Muskau stellten Einsatzkräfte am Mittwoch bei einem polnischen Fußgänger 18 Böller fest. Zwar waren diese Böller ordnungsgemäß gekennzeichnet, dennoch hätte der Mann die Finger davon lassen sollen, als er damit gegen Mittag von Polen nach Deutschland einreiste. Schließlich fehlte ihm die behördliche Erlaubnis für den Umgang mit Feuerwerkskörpern der Kategorie F3. Nachdem er von der Bundespolizei wegen des Verdachts des Verstoßes gegen ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 12:12

    BPOLI LUD: Fehlende Zugfahrscheine decken weitere Tat auf

    Görlitz (ots) - Am gestrigen Abend wurde die Dienststelle darüber informiert, dass im Görlitzer Bahnhof zwei Fahrgäste angekommen sind, die zuvor von der Zugbegleiterin ohne Zugfahrscheine ertappt wurden. Wie sich herausstellte, waren die beiden polnischen Männer (29, 41) auf der Strecke von Dresden nach Görlitz auf Höhe Kubschütz (Landkreis Bautzen) kontrolliert worden. In diesem Zusammenhang ergab sich ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 12:11

    BPOLI LUD: Schlagstock und Cannabis im Auto

    Görlitz, BAB 4 (ots) - Am Montagabend stoppte die Bundespolizei in der Görlitzer Autobahnkontrollstelle einen slowakischen VW Golf. Als der Fahrer (21) die Tür des Pkw öffnete, fiel der Blick der Ordnungshüter auf einen Teleskopschlagstock. Dieser war, wie so oft, in einer Türablage deponiert. So hätte der 21-jährige Slowake ohne Weiteres auf den Schlagstock zugreifen können. Als Eigentümer des sichergestellten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren