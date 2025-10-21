Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Fehlende Zugfahrscheine decken weitere Tat auf

Görlitz (ots)

Am gestrigen Abend wurde die Dienststelle darüber informiert, dass im Görlitzer Bahnhof zwei Fahrgäste angekommen sind, die zuvor von der Zugbegleiterin ohne Zugfahrscheine ertappt wurden. Wie sich herausstellte, waren die beiden polnischen Männer (29, 41) auf der Strecke von Dresden nach Görlitz auf Höhe Kubschütz (Landkreis Bautzen) kontrolliert worden. In diesem Zusammenhang ergab sich schließlich der Verdacht des Erschleichens von Leistungen. Dazu ermittelt nun die Bundespolizei. Nach der Aufnahme der Personalien schauten sich die Beamten auch das Gepäck des Duos an. Dabei fiel auf, dass sich darin auffällig viele Päckchen Kaffee und Schokolade befanden. Neben insgesamt 18 Kilogramm Kaffee, 48 Tafeln Schokolade kamen außerdem 14 Kilogramm Waschpulver, zwei Deo und ein elektrischer Rasierapparat zum Vorschein. Die Waren, über deren Herkunft die beiden keine Angaben machen und für die sie keinen Eigentumsnachweis erbringen konnten, haben einen Wert von etwas mehr als 500,00 Euro. Inwiefern es sich bei den sichergestellten Gütern um Diebesgut handelt, wird nun geklärt. Auch dazu ermittelt die Bundespolizei.

