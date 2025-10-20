Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
BPOLI LUD: Feuerwerk aus dem Verkehr gezogen
Bad Muskau (ots)
Bei einem Blick in den Kofferraum des Pkw eines rumänischen Staats-angehörigen (21) kam dieser am Samstagmittag auf der Bad Muskauer Stadtbrücke in Erklärungs-Not. Was dem 21-Jährigen nun zum Verhängnis werden dürfte, ist ein Paket mit Feuerwerksraketen. Für den Transport dieser Raketen der Kategorie F3 fehlte dem Mann letztlich die behördliche Erlaubnis. Die feststellenden Bundespolizisten stellten die in Polen gekaufte Ware sicher, leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ein.
