PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Einreiseverbot missachtet - Mann bei Grenzkontrolle festgestellt

Görlitz (ots)

Ein 31-jähriger Pole versuchte trotz Einreiseverbot nach Deutschland einzureisen und scheiterte. Der Pole versuchte am gestrigen Nachmittag (14. Oktober 2025) über die Altstadtbrücke Görlitz einzureisen. Bei der Überprüfung des Mannes stellte sich heraus, dass die zuständige Behörde ein mehrjähriges Einreise- und Aufenthaltsverbot für Deutschland gegen ihn verhing. Vorausgegangen war die Begehung von Straftaten wie Diebstahl, Hausfriedensbruch und unerlaubter Besitz von Betäubungsmitteln. Zudem wurde der 31-Jährige von der Staatsanwaltschaft Görlitz gleich mit zwei Haftbefehlen gesucht. Er hatte noch eine Restfreiheitsstrafe von 85 Tagen wegen Diebstahl und 58 Tage wegen Hausfriedensbruch zu verbüßen. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz ein und verbrachte den Mann in die Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
Ivonne Höppner
Telefon: 0 35 81 - 3626-6111
E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 13:30

    BPOLI LUD: Haftbefehle vollstreckt

    Görlitz (ots) - Die Bundespolizei hat über das Wochenende sechs per Haftbefehl gesuchte Männer aus Polen und der Slowakei festgenommen. Bereits am Freitagabend wurde ein 62-jähriger Pole am Bahnhof Görlitz festgestellt, den die Staatsanwaltschaft Paderborn mit einem Vollstreckungshaftbefehl suchte. Letztes Jahr wurde der Mann wegen Erschleichen von Leistungen zu einer Geldstrafe in Höhe von 1200,00 Euro verurteilt. Da er nicht zahlen konnte, wurde er in eine ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 12:47

    BPOLI LUD: Freund zahlt Geldstrafe

    Görlitz (ots) - Am Mittwochnachmittag nahmen Einsatzkräfte der Bundepolizei im Rahmen der Grenzkontrollen auf der Autobahn 4 bei Ludwigsdorf einen Slowaken fest. Bei der Abfrage seiner Personalien stellten die Fahnder fest, dass die Staatsanwaltschaft Konstanz per Haftbefehl nach dem Mann suchte. Aus einer Verurteilung wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort hatte der 40-Jährige noch eine offene Geldstrafe von 677,50 Euro zu bezahlen, ersatzweise drohte eine ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 09:45

    BPOLI LUD: Am Sonntag festgenommen

    Görlitz, BAB 4 (ots) - Am Sonntagabend nahmen Bundesbereitschaftspolizisten in der Autobahnkontrollstelle einen 54 Jahre alten polnischen Bürger fest. Wenig später brachten sie ihn in eine Justizvollzugsanstalt. Dort wird der Mann nun wohl einige Wochen verbringen. Der Grund für die Übergabe an den Justizvollzug war ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Regensburg, Zweigstelle Straubing, im Zusammenhang mit einer offengebliebenen Geldstrafe. Der zugrunde liegende ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren