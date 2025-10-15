Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Einreiseverbot missachtet - Mann bei Grenzkontrolle festgestellt

Görlitz (ots)

Ein 31-jähriger Pole versuchte trotz Einreiseverbot nach Deutschland einzureisen und scheiterte. Der Pole versuchte am gestrigen Nachmittag (14. Oktober 2025) über die Altstadtbrücke Görlitz einzureisen. Bei der Überprüfung des Mannes stellte sich heraus, dass die zuständige Behörde ein mehrjähriges Einreise- und Aufenthaltsverbot für Deutschland gegen ihn verhing. Vorausgegangen war die Begehung von Straftaten wie Diebstahl, Hausfriedensbruch und unerlaubter Besitz von Betäubungsmitteln. Zudem wurde der 31-Jährige von der Staatsanwaltschaft Görlitz gleich mit zwei Haftbefehlen gesucht. Er hatte noch eine Restfreiheitsstrafe von 85 Tagen wegen Diebstahl und 58 Tage wegen Hausfriedensbruch zu verbüßen. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz ein und verbrachte den Mann in die Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell