Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Schlagstock und Cannabis im Auto

Görlitz, BAB 4 (ots)

Am Montagabend stoppte die Bundespolizei in der Görlitzer Autobahnkontrollstelle einen slowakischen VW Golf. Als der Fahrer (21) die Tür des Pkw öffnete, fiel der Blick der Ordnungshüter auf einen Teleskopschlagstock. Dieser war, wie so oft, in einer Türablage deponiert. So hätte der 21-jährige Slowake ohne Weiteres auf den Schlagstock zugreifen können. Als Eigentümer des sichergestellten Stockes muss er nun mit einem Bußgeldbescheid rechnen.

Sein Beifahrer hingegen, ein 27 Jahre alter Slowake, sollte sich möglicherweise auf einen Strafbefehl einstellen. In seinem Gepäck war Cannabis gefunden worden. Deshalb wurde er wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz angezeigt.

