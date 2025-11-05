Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Radfahrerin bei Unfall in Elsfleth leicht verletzt
Delmenhorst (ots)
Bei einem Verkehrsunfall in Elsfleth ist eine Radfahrerin am Dienstag, 04. November 2025, gegen 16:00 Uhr, leicht verletzt worden.
Zur Unfallzeit war ein 25-jähriger Mann mit einem Ford auf der Straße "Nordermoorer Hellmer" in Richtung Elslfeth unterwegs. Beim Einfahren auf die B212 in Richtung Berne übersah er die 63-jährige Frau aus Elsfleth, die den Radweg mit ihrem Pedelec in der falschen Richtung befuhr. Sie erlitt leichte Verletzungen, musste am Unfallort aber nicht medizinisch versorgt werden.
