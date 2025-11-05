Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Stark alkoholisierter Radfahrer in Hude +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein stark alkoholisierter Radfahrer hat am Dienstag, 04. November 2025, gegen 16:00 Uhr, mehrere Autofahrer in Hude zum Ausweichen gezwungen. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei Hude in Verbindung zu setzen.

Nachdem mehrere Zeugen den Notruf gewählt hatten, konnte die Polizei den Radfahrer kontrollieren, der zuvor auf der Kirchstraße in Richtung Freibad unterwegs war. Der 41-jährige Mann aus Hude war so stark alkoholisiert, dass ein Atemalkoholtest nicht möglich und unmittelbar die Entnahme einer Blutprobe erforderlich war.

Wer die Fahrt des Mannes beobachtet hat und möglicherweise zu Brems- oder Ausweichmanövern gezwungen war, wird gebeten, sich unter 04408/80903-0 an die Polizei zu wenden.

