POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Radfahrerin von Auto erfasst +++ Verursacherin flüchtet

Delmenhorst (ots)

Eine Radfahrerin ist am Mittwoch, 05. November 2025, gegen 19:00 Uhr, in Delmenhorst von einem Auto erfasst und verletzt worden. Die Verursacherin entfernte sich vom Unfallort, konnte aber ermittelt werden.

Eine zunächst unbekannte Person war zur Unfallzeit mit einem Kleinwagen auf der Schönemoorer Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Friedensstraße erfasste das Auto eine 64-jährige Radfahrerin aus Ganderkesee, die den Radweg der Schönemoorer Straße mit einem beleuchteten Pedelec in Richtung Schönemoor befuhr. Nach dem Zusammenstoß prallte die Radfahrerin zunächst auf die Motorhaube und fiel anschließend auf den Asphalt. Der Kleinwagen entfernte sich nach dem Unfall in Richtung Stedinger Straße.

Ersthelfer setzten den Notruf ab und kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die verletzte Radfahrerin. Sie wurde vor Ort notärztlich versorgt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Ein Zeuge folgte dem flüchtenden Kleinwagen und konnte das angebrachte Kennzeichen ablesen, das von der Hansestadt Bremen ausgegeben war. An der Halteranschrift wurde eine 75-jährige Frau angetroffen, die ihre Beteiligung am Unfall einräumte. Gegen sie ist ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet worden. Der Führerschein der Frau wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg beschlagnahmt.

