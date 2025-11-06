Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Mehrstündige Ruhestörung +++ Verursacher bedroht und beleidigt Polizeibeamte

Delmenhorst (ots)

Ein Bewohner eines Delmenhorster Mehrfamilienhauses hat am Mittwoch, 05. November 2025, über mehrere Stunden die Ruhe seiner Nachbarn gestört. Gegenüber den verständigten Beamten der Polizei sprach er unter anderem Drohungen aus.

Bewohner des Hauses in der Fridtjof-Nansen-Straße riefen gegen 21:30 Uhr die Polizei, nachdem sie seit 15:00 Uhr von einem Nachbarn durch überlaute Musik beschallt wurden und er auf ihre Bitten um etwas Ruhe nicht reagierte. Als die Beamten eintrafen und vor der Wohnung des Verursachers auf sich aufmerksam machten, begann der 55-jährige Bewohner zu randalieren. Durch die geschlossene Tür gab er lautstarke Beleidigungen von sich und drohte den Beamten mit Schlägen.

Uneinsichtig blieb der Verursacher auch, als sich die Beamten Zutritt zu seiner Wohnung verschafft hatten. Gegen ihn wird nun wegen Bedrohung und Beleidigung ermittelt. Wegen der Ruhestörung wird er sich zudem auf die Zahlung eines Bußgeldes einstellen müssen. Um die Einhaltung der Ruhe gewährleisten zu können, stellten die Beamten die Musikanlage sicher.

