Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Festnahmen nach Brandstiftung - 19-Jähriger gesteht sechs Taten

Lippstadt (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Paderborn und der Kreispolizeibehörde Soest:

Nach einem Brand in einem leerstehenden Haus in der Straße "An der Schlacht" in Lippstadt hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Dabei handelt es sich um einen 19- und einen 21-Jährigen, die beide in Lippstadt wohnen.

Nach dem Brand, der sich in der Nacht zum 6. November ereignet hatte (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/6152504), bestand schnell der Verdacht, dass es sich um vorsätzliche Brandstiftung gehandelt haben könnte. Intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben einen Tatverdacht gegen die beiden Lippstädter. Beide wurden bereits wenige Stunden nach der Tat festgenommen.

Im Rahmen der Vernehmung gestand der 19-Jährige nicht nur, den Brand in dem leerstehenden Haus verursacht zu haben, sondern auch für fünf weitere Brandstiftungen im Stadtgebiet Lippstadt sowie in der Gemeinde Lippetal verantwortlich zu sein:

- Brand eines Baumes in Lippetal am 20. März 2025 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/5996995) - Brand eines Holzschuppens in Lippstadt-Eickelborn am 1. Mai 2025 - Brand einer Grillhütte in Lippstadt-Benninghausen am 14. Juni 2025 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/6055791) - Brand in einem Mehrfamilienhaus in Lippstadt-Eickelborn am 23. Juli 2025 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/6082950) - Brand von Strohballen in Lippstadt-Benninghausen am 12. August 2025 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/6094915)

Der 21-Jährige stritt dagegen eine Tatbeteiligung ab. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Paderborn erließ das Amtsgericht Lippstadt Haftbefehl gegen beide. Sie befinden sich nun in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

