POL-SO: Versuchter Einbruch in Kirche
Lippetal-Hovestadt (ots)
Unbekannte Täter versuchten zwischen dem 8. November, 17:30 Uhr und dem 10. November, 09:40 Uhr, in die St. Albertus Magnus Kirche in der Nordwalder Straße einzubrechen. Die Unbekannten versuchten sowohl die historische Haupteingangstür als auch die Tür zur Sakristei aufzuhebeln. Beide Türen hielten den Aufbruchsversuchen stand, dennoch entstand Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, die Polizei unter der Telefonnummer 02921/91000 zu kontaktieren oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.
