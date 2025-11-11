POL-SO: Versuchter Einbruch in Kirche

Lippstadt (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Paderborn und der Kreispolizeibehörde Soest: Nach einem Brand in einem leerstehenden Haus in der Straße "An der Schlacht" in Lippstadt hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Dabei handelt es sich um einen 19- und einen 21-Jährigen, die beide in Lippstadt wohnen. Nach dem Brand, der sich ...

