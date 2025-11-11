PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Versuchter Einbruch in Kirche

Lippetal-Hovestadt (ots)

Unbekannte Täter versuchten zwischen dem 8. November, 17:30 Uhr und dem 10. November, 09:40 Uhr, in die St. Albertus Magnus Kirche in der Nordwalder Straße einzubrechen. Die Unbekannten versuchten sowohl die historische Haupteingangstür als auch die Tür zur Sakristei aufzuhebeln. Beide Türen hielten den Aufbruchsversuchen stand, dennoch entstand Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, die Polizei unter der Telefonnummer 02921/91000 zu kontaktieren oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 08:09

    POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus

    Warstein (ots) - In der Zeit zwischen dem 7. November, 20 Uhr und dem 11. November, 02:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Josefswäldchen" ein. Um sich Zutritt zum Haus zu verschaffen, hebelten die Einbrecher gewaltsam eine Terrassentür auf und suchten im Anschluss nach Wertgegenständen. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendeten die Täter mehrere Schmuckstücke und ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 07:55

    POL-SO: Zwei Schwerpunkteinsätze "Verkehr" im Stadtgebiet Soest

    Soest (ots) - Am gestrigen Montag (10.11.25) führten sowohl der Verkehrsdienst der Polizei Soest als auch Einsatzkräfte der Polizeiwache Soest zwei getrennte Schwerpunkteinsätze im Stadtgebiet durch. Ziel war es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und Verkehrsverstöße konsequent zu ahnden. Verkehrsdienst Soest - Zweiradkontrollen Der Verkehrsdienst der Polizei Soest führte gezielte Zweiradkontrollen im Stadtgebiet ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 15:13

    POL-SO: Festnahmen nach Brandstiftung - 19-Jähriger gesteht sechs Taten

    Lippstadt (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Paderborn und der Kreispolizeibehörde Soest: Nach einem Brand in einem leerstehenden Haus in der Straße "An der Schlacht" in Lippstadt hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Dabei handelt es sich um einen 19- und einen 21-Jährigen, die beide in Lippstadt wohnen. Nach dem Brand, der sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren