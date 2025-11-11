Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz in der Lippstädter Innenstadt

Lippstadt (ots)

Einsatzkräfte der Polizei führten am Montag (10. November) einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung von Kriminalität in der Lippstädter Innenstadt durch. Die intensiven Kontrollen führten zu 14 Strafanzeigen, zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen sowie neun Verwarngeldern. 16 Personen erteilten die Beamten einen Platzverweis.

Die meisten Strafanzeigen (10) wurden wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt. Die Polizei stellte unter anderem Kokain, Amphetamin und Ecstasy sicher. In zwei Fällen wurden die Drogen bei Minderjährigen gefunden. Bei zwei Personen ergab sich der Verdacht des Handelns mit Betäubungsmitteln. Eine Frau führte verbotenerweise einen Schlagstock mit sich.

Gegen zwei Personen wurden Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt. Ein rumänischer Staatsangehöriger musste deshalb nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung in Form von mitgeführtem Werkzeug hinterlegen.

Viele Bürgerinnen und Bürger äußerten sich im Rahmen des Einsatzes positiv über die polizeiliche Präsenz, insbesondere im Bereich des Bahnhofs. Die Polizei wird auch in Zukunft solche Einsätze zur Kriminalitätsbekämpfung durchführen.

