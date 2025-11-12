Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zwei Einbrüche in Windkraftanlage

Warstein (ots)

In der Zeit zwischen dem 6. und 12. November war eine Windkraftanlage am Effelner Weg in Warstein-Belecke zweimal das Ziel von Einbrechern.

Der erste Einbruch ereignete sich zwischen dem 6. November und dem 11. November, 16 Uhr. Der oder die Täter öffneten gewaltsam die Tür zur Anlage und entwendeten Kupferkabel im geschätzten Wert von 40.000 Euro.

Am 12. November gegen 0:30 Uhr gab es einen weiteren Einbruch. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie zwei unbekannte Personen, deren Köpfe mit Kapuzen bedeckt sehen, die Windkraftanlage betreten und kurze Zeit später wieder verschwinden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde beim zweiten Einbruch jedoch nichts entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Einbrüchen machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Warstein unter der Telefonnummer 02902/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell