Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Geseke (ots)

Nach einer Unfallflucht in Geseke-Langeneicke sucht die Polizei nach Zeugen. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr am Dienstag (11. November) gegen 10:45 Uhr mutmaßlich mit seinem Fahrzeug gegen die Begrenzungsmauer vor einem Haus in der Straße "Am Felbach". Dabei wurde die Mauer stark beschädigt. Der Fahrer oder die Fahrerin fuhr danach weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Wer Angaben zu dem Unfall machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

