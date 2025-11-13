Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Dachdeckerbedarf von einer Baustelle an der Otto-Hahn-Straße entwendet

Lippstadt (ots)

In den letzten vier Wochen wurden von einer Baustelle an der Otto-Hahn-Straße Baumaterialen eines Kamener Dachdeckerbetriebes entwendet. Durch Unbekannte wurden nach und nach mehrere Schweißbahnen, sowie volle und leere Gasflaschen außerhalb der Arbeitszeit entwendet. Wie die Täter in das durch einen Bauzaun gesicherte Areal gelangten, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der Gesamtwert der Beute wird auf einen niedrigen, vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei in Lippstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun Zeugen sich unter der Telefonnummer 02941/91000 zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

