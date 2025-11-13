PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Dachdeckerbedarf von einer Baustelle an der Otto-Hahn-Straße entwendet

Lippstadt (ots)

In den letzten vier Wochen wurden von einer Baustelle an der Otto-Hahn-Straße Baumaterialen eines Kamener Dachdeckerbetriebes entwendet. Durch Unbekannte wurden nach und nach mehrere Schweißbahnen, sowie volle und leere Gasflaschen außerhalb der Arbeitszeit entwendet. Wie die Täter in das durch einen Bauzaun gesicherte Areal gelangten, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der Gesamtwert der Beute wird auf einen niedrigen, vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei in Lippstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun Zeugen sich unter der Telefonnummer 02941/91000 zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Matthias Weidemann
Telefon: 02921 - 9100 5320
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 07:39

    POL-SO: Zigarettenautomat aufgebrochen und ausgeräumt

    Warstein (ots) - In der Zeit zwischen Mittwoch (12. November), 18 Uhr, und Donnerstag (13. November), 3:50 Uhr, wurde ein Zigarettenautomat an der Sauerlandstraße in Warstein-Niederbergheim aufgebrochen. Ein Zeitungsbote bemerkte gegen 3:50 Uhr, dass der Automat offen steht. Ein oder mehrere unbekannte Täter hatten den Verschlussriegel des Gerätes mit einem Werkzeug aufgeschnitten und den den kompletten Inhalt ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 12:59

    POL-SO: Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters NRW - Einladung zum Pressetermin

    Soest (ots) - Die Kreispolizeibehörde Soest lädt die Medien herzlich zu einem Pressetermin ein, um auf das bevorstehende Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters Nordrhein-Westfalen (LPO NRW) aufmerksam zu machen. Datum: Dienstag, 18. November 2025 Uhrzeit: 10:00 Uhr Ort: Vor der St. Petrikirche, Soest Beim Pressetermin wird Landrat Heinrich Frieling, Schirmherr ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 12:56

    POL-SO: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

    Geseke (ots) - Nach einer Unfallflucht in Geseke-Langeneicke sucht die Polizei nach Zeugen. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr am Dienstag (11. November) gegen 10:45 Uhr mutmaßlich mit seinem Fahrzeug gegen die Begrenzungsmauer vor einem Haus in der Straße "Am Felbach". Dabei wurde die Mauer stark beschädigt. Der Fahrer oder die Fahrerin fuhr danach weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Wer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren