POL-SO: Zigarettenautomat aufgebrochen und ausgeräumt
Warstein (ots)
In der Zeit zwischen Mittwoch (12. November), 18 Uhr, und Donnerstag (13. November), 3:50 Uhr, wurde ein Zigarettenautomat an der Sauerlandstraße in Warstein-Niederbergheim aufgebrochen. Ein Zeitungsbote bemerkte gegen 3:50 Uhr, dass der Automat offen steht. Ein oder mehrere unbekannte Täter hatten den Verschlussriegel des Gerätes mit einem Werkzeug aufgeschnitten und den den kompletten Inhalt entwendet.
Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02902/91000 bei der Polizeiwache in Warstein zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.
