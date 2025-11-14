Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Nachbarin schlägt Einbrecher in die Flucht

Soest (ots)

Eine aufmerksame Nachbarin verhinderte am Donnerstagabend (13. November) wahrscheinlich einen Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus im Hauptlinder Weg in Soest. Die Frau bemerkte gegen 18:30 Uhr ungewöhnliche Geräusche und sah dann, wie zwei unbekannte Täter ein Fenster einer Erdgeschosswohnung aufhebelten. Als sie die beiden ansprach, ergriffen sie die Flucht, noch bevor sie in die Wohnung gelangten.

Die beiden Männer waren nach Zeugenangaben beide etwa 1,80 Meter groß, sehr schlank und jeweils mit einer kurzen, dunklen Steppjacke, einer dunklen Hose sowie dunklen Schuhen bekleidet. Beide hatten die Kapuze ins Gesicht gezogen.

Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und sucht nun weitere Zeugen, die Angaben zum Einbruch und den flüchtigen Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest telefonisch unter 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell