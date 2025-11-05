PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht auf der K67, Gem. Frücht

Frücht, K67 (ots)

Am 04.11.2025 gegen 17:55 Uhr kam es auf der K67 zwischen Becheln und Frücht zu einer Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr. Hierbei beschädigte der aus Richtung Frücht kommende Verursacher ein aus Richtung Becheln entgegenkommendes Fahrzeug, weil er über die Mittellinie auf die Gegenfahrbahn geriet. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern oder die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Das Fahrzeug des Geschädigten wurde im Bereich des Außenspiegels, der Fahrertür und Scheibe, sowie der hinteren Tür beschädigt. Nach Angaben des Geschädigten soll es sich um einen Kleinwagen mit einem 750 kg Anhänger gehandelt haben. Das Kennzeichen konnte nicht abgelesen werden. Aufgrund der vor Ort an der Unfallstelle aufgefundenen Fahrzeugteile dürfte es sich beim flüchtenden Fahrzeug um einen silberfarbenen Golf IV oder V Baujahr 2002 - 2006 gehandelt haben. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Ems in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Bad Ems

Telefon: 026309700

Busch, PHK

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 19:16

    POL-PDMT: Wallmerod - Verkehrsunfall mit alleinbeteiligten Motorradfahrer

    Montabaur (ots) - Am Dienstag, 04.11.2025, gegen 16:50 Uhr, kam es in der Gemarkung 56414 Wallmerod zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Motoradfahrer. Der 67-jährige Motoradfahrer aus der VG Westerburg befuhr mit seinem Motorrad die B8 von Herschbach kommend in Fahrtrichtung Wallmerod. In einer Linkskurve kam der Motorradfahrer rechts von der Fahrbahn ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 07:03

    POL-PDMT: Einbruch in Elektronik-Markt in Rennerod

    Rennerod (ots) - Am Sonntagmorgen, den 02.11.2025, kam es um 03:47 Uhr zu einem Einbruch in einen Elektronik-Markt, der sich in der Hauptstraße (B54) in 56477 Rennerod befindet. Nach derzeitigem Sachstand dürften sich drei unbekannte männliche Täter mit Hilfe eines Kraftfahrzeuges Zugang zum Objekt, verschafft haben, indem sie hiermit rückwärts gegen das Schaufenster fuhren. Im Anschluss entwendeten die Täter ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 22:09

    POL-PDMT: Fahrzeug in Streithausen beschädigt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Streithausen (ots) - In der Zeit zwischen Donnerstag, dem 30. Oktober 2025, 17:00 Uhr, und Freitag, dem 31. Oktober 2025, 11:00 Uhr, wurde ein im Lindenweg in 57629 Streithausen abgestelltes Fahrzeug durch bislang unbekannte Täter im Rahmen eines Unfalls beschädigt. Nach der Tat entfernte sich der Verursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren