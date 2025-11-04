PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruch in Elektronik-Markt in Rennerod

Rennerod (ots)

Am Sonntagmorgen, den 02.11.2025, kam es um 03:47 Uhr zu einem Einbruch in einen Elektronik-Markt, der sich in der Hauptstraße (B54) in 56477 Rennerod befindet. Nach derzeitigem Sachstand dürften sich drei unbekannte männliche Täter mit Hilfe eines Kraftfahrzeuges Zugang zum Objekt, verschafft haben, indem sie hiermit rückwärts gegen das Schaufenster fuhren. Im Anschluss entwendeten die Täter mehrere Elektronikartikel aus dem Markt. Zeugen, die verdächtige Personen oder das wahrscheinlich im rückwärtigen Bereich beschädigte Fluchtfahrzeug gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Westerburg (02663 98050 oder piwesterburg.wache@polizei.rlp.de) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663-9805-0
piwesterburg.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 22:09

    POL-PDMT: Fahrzeug in Streithausen beschädigt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Streithausen (ots) - In der Zeit zwischen Donnerstag, dem 30. Oktober 2025, 17:00 Uhr, und Freitag, dem 31. Oktober 2025, 11:00 Uhr, wurde ein im Lindenweg in 57629 Streithausen abgestelltes Fahrzeug durch bislang unbekannte Täter im Rahmen eines Unfalls beschädigt. Nach der Tat entfernte sich der Verursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 18:07

    POL-PDMT: Trunkenheit im Straßenverkehr

    Simmern/WW (ots) - Am 03.11.2025 um 16:05 Uhr wurde der Polizei in Montabaur ein PKW-Fahrer gemeldet, der die Kreisstraße 113 zwischen Simmern und Neuhäusel in Schlangenlinien befuhr. Der Fahrer war auch zuvor schon durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Bei einer anschließenden Kontrolle durch die Polizei wurde festgestellt, dass der 54-jährige Fahrzeugführer mit 1,31 Promille unter Alkoholeinfluss stand. Ihm ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 14:24

    POL-PDMT: Ingewahrsamnahme einer Brandstifterin

    Montabaur (ots) - Am 02.11.2025 um 07:45 Uhr wurde die Polizei in Montabaur über eine Randaliererin in der Innenstadt von Montabaur informiert. Wenig später erfolgte eine weitere Mitteilung, dass in der Bahnhofstraße mehrere Mülltonnen an einer Gebäudewand lichterloh brannten. Eine sofort entsandte Streife nahm die 35-jährige Beschuldigte noch in Tatortnähe vorläufig fest. Die verständigte Feuerwehr konnte den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren