Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruch in Elektronik-Markt in Rennerod

Rennerod (ots)

Am Sonntagmorgen, den 02.11.2025, kam es um 03:47 Uhr zu einem Einbruch in einen Elektronik-Markt, der sich in der Hauptstraße (B54) in 56477 Rennerod befindet. Nach derzeitigem Sachstand dürften sich drei unbekannte männliche Täter mit Hilfe eines Kraftfahrzeuges Zugang zum Objekt, verschafft haben, indem sie hiermit rückwärts gegen das Schaufenster fuhren. Im Anschluss entwendeten die Täter mehrere Elektronikartikel aus dem Markt. Zeugen, die verdächtige Personen oder das wahrscheinlich im rückwärtigen Bereich beschädigte Fluchtfahrzeug gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Westerburg (02663 98050 oder piwesterburg.wache@polizei.rlp.de) zu melden.

