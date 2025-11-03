Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Fahrzeug in Streithausen beschädigt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Streithausen (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, dem 30. Oktober 2025, 17:00 Uhr, und Freitag, dem 31. Oktober 2025, 11:00 Uhr, wurde ein im Lindenweg in 57629 Streithausen abgestelltes Fahrzeug durch bislang unbekannte Täter im Rahmen eines Unfalls beschädigt. Nach der Tat entfernte sich der Verursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen. Der entstandene Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/9558-0 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de, zu melden.

