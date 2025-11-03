PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Fahrzeug in Streithausen beschädigt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Streithausen (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, dem 30. Oktober 2025, 17:00 Uhr, und Freitag, dem 31. Oktober 2025, 11:00 Uhr, wurde ein im Lindenweg in 57629 Streithausen abgestelltes Fahrzeug durch bislang unbekannte Täter im Rahmen eines Unfalls beschädigt. Nach der Tat entfernte sich der Verursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen. Der entstandene Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/9558-0 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Hachenburg
Telefon: 02662-9558-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

  • 03.11.2025 – 18:07

    POL-PDMT: Trunkenheit im Straßenverkehr

    Simmern/WW (ots) - Am 03.11.2025 um 16:05 Uhr wurde der Polizei in Montabaur ein PKW-Fahrer gemeldet, der die Kreisstraße 113 zwischen Simmern und Neuhäusel in Schlangenlinien befuhr. Der Fahrer war auch zuvor schon durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Bei einer anschließenden Kontrolle durch die Polizei wurde festgestellt, dass der 54-jährige Fahrzeugführer mit 1,31 Promille unter Alkoholeinfluss stand. Ihm ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 14:24

    POL-PDMT: Ingewahrsamnahme einer Brandstifterin

    Montabaur (ots) - Am 02.11.2025 um 07:45 Uhr wurde die Polizei in Montabaur über eine Randaliererin in der Innenstadt von Montabaur informiert. Wenig später erfolgte eine weitere Mitteilung, dass in der Bahnhofstraße mehrere Mülltonnen an einer Gebäudewand lichterloh brannten. Eine sofort entsandte Streife nahm die 35-jährige Beschuldigte noch in Tatortnähe vorläufig fest. Die verständigte Feuerwehr konnte den ...

    mehr
  • 01.11.2025 – 13:29

    POL-PDMT: Anrufwelle von Schockanrufen im Bereich der PI Westerburg

    Westerburg (ots) - Aktuell kommt es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Westerburg, insbesondere im Bereich Westerburg und Höhn, zu einer Häufung sogenannter Schockanrufe. Hierbei gaben sich die Anrufer in den bisher bekannten Fällen zumeist als Polizeibeamte aus und schilderten den Angerufenen anschließend, dass eine ältere Frau in einer Nachbarstraße ...

    mehr
