PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Anrufwelle von Schockanrufen im Bereich der PI Westerburg

Westerburg (ots)

Aktuell kommt es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Westerburg, insbesondere im Bereich Westerburg und Höhn, zu einer Häufung sogenannter Schockanrufe. Hierbei gaben sich die Anrufer in den bisher bekannten Fällen zumeist als Polizeibeamte aus und schilderten den Angerufenen anschließend, dass eine ältere Frau in einer Nachbarstraße überfallen worden sei. In der Folge versuchten die Täter Informationen über vorhandene Wertsachen, Bargeld oder die Vermögensverhältnisse der Angerufenen zu erlangen und diese im weiteren Verlauf zur Herausgabe von Geld- oder Sachwerten zu bewegen.

Es handelt sich hierbei um eine Betrugsmasche. Bitte legen Sie bei solchen Anrufen sofort auf, die Polizei oder Staatsanwaltschaft würden Sie in dieser Form niemals zur Übergabe von Geld oder Wertgegenständen auffordern. Sofern Sie solch einen Anruf erhalten, melden Sie dies umgehend der örtlichen Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663 9805-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 01.11.2025 – 13:17

    POL-PDMT: Diebstahl aus geparktem PKW

    Bad Marienberg (Westerwald) (ots) - Am Samstag, 01.11.2025 kam es in der Zeit von 06:30 bis 10:30 Uhr zum Diebstahl aus einem PKW in Bad Marienberg, Gartenstraße. Dort wurde aus einem am Fahrbahnrand geparkten und verschlossenen PKW Marke Opel eine Schleifmaschine sowie Bargeld entwendet. Der PKW wurde vermutlich mit elektronischen Mitteln durch bislang unbekannte Täter geöffnet, die das Fahrzeuginnere gezielt nach ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 23:20

    POL-PDMT: Einbruch in ein Einfamilienhaus

    Steinebach an der Wied (ots) - Am 31.10.2025 kam es zwischen 15:50 Uhr und 17:55 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Mittelstraße zu einem Einbruchsdiebstahl. Durch die Geschädigten wurde demnach nach Rückkehr zu deren Anwesen festgestellt, dass dieses komplett durchwühlt war. Gemäß der Sachverhaltsaufnahme vor Ort wurde durch bislang unbekannte Täterschaft ein auf der rückwärtigen Gebäudeseite befindliches ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 22:32

    POL-PDMT: Verkehrsunfall - beide Fahrer verletzt

    Weroth (ots) - Am heutigen 31.10.2025 kam es gegen 12:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Fzg-Führern. Im Einmündungsbereich der B8 / L317 missachtete der von Weroth kommende Unfallverursacher die Vorfahrt des von Wallmerod kommenden Pkw. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge wurden beide Fzg-Führer teils schwer verletzt. der Unfallverursacher wurde im Wagen eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren