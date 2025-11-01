Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Anrufwelle von Schockanrufen im Bereich der PI Westerburg

Westerburg (ots)

Aktuell kommt es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Westerburg, insbesondere im Bereich Westerburg und Höhn, zu einer Häufung sogenannter Schockanrufe. Hierbei gaben sich die Anrufer in den bisher bekannten Fällen zumeist als Polizeibeamte aus und schilderten den Angerufenen anschließend, dass eine ältere Frau in einer Nachbarstraße überfallen worden sei. In der Folge versuchten die Täter Informationen über vorhandene Wertsachen, Bargeld oder die Vermögensverhältnisse der Angerufenen zu erlangen und diese im weiteren Verlauf zur Herausgabe von Geld- oder Sachwerten zu bewegen.

Es handelt sich hierbei um eine Betrugsmasche. Bitte legen Sie bei solchen Anrufen sofort auf, die Polizei oder Staatsanwaltschaft würden Sie in dieser Form niemals zur Übergabe von Geld oder Wertgegenständen auffordern. Sofern Sie solch einen Anruf erhalten, melden Sie dies umgehend der örtlichen Polizei.

