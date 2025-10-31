PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Steinebach an der Wied (ots)

Am 31.10.2025 kam es zwischen 15:50 Uhr und 17:55 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Mittelstraße zu einem Einbruchsdiebstahl.

Durch die Geschädigten wurde demnach nach Rückkehr zu deren Anwesen festgestellt, dass dieses komplett durchwühlt war.

Gemäß der Sachverhaltsaufnahme vor Ort wurde durch bislang unbekannte Täterschaft ein auf der rückwärtigen Gebäudeseite befindliches Fenster aufgehebelt und sich somit Zutritt verschafft. Nachdem sämtliche Schränke und Schubladen geöffnet wurden, verließ unbekannte Täterschaft das Haus durch eine rückwärtige Tür.

Es wurde eine nicht unerhebliche Summe Bargeld entwendet.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen werden erbeten. Zudem ergeht die Anfrage zu verdächtigen Beobachtungen / Feststellungen, welche sich sowohl vor - als auch nach dem Tatzeitraum zugetragen haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Hachenburg
PHK Hannebauer

Telefon: 02662-9558-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

