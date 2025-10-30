Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Alleinunfall unter Alkoholeinfluss - Fahrer verletzt

Rennerod (OT Emmerichenhain) (ots)

Am 30.10.2025 kam es gegen 14:50 Uhr auf der B 54 zwischen Zehnhausen bei Rennerod und Emmerichenhain zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Rennerod befuhr mit seinem Fahrzeug die genannte Fahrtstrecke. Er kam bei geradem Streckenverlauf nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Fahrt endete im Fahrbahngraben. Im Rahmen der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme konnten bei dem Fahrzeugführer eine Alkoholisierung festgestellt werden. Ein diesbezüglicher Test ergab einen Wert von 3,17 Promille. Der Fahrzeugführer wurde aufgrund des Unfallgeschehens in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Dort wurde ihm unter anderem eine Blutprobe entnommen. Neben der Sicherstellung des Führerscheins, kommt auf ihn nun ein Strafverfahren zu.

