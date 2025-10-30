PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Pressenachtragsmeldung zum Bericht vom 22.10.2025 - Tierquälerei

Kamp-Bornhofen (ots)

Nachdem am 21.10.2025 in Kamp-Bornhofen eine Katze durch den Schuss aus einem Luftgewehr verletzt wurde, nahm die Polizei die Ermittlungen auf. Aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung, führten die Ermittlungen zu einem Tatverdächtigen. Im Rahmen einer Hausdurchsuchung konnte der Tatverdacht erhärtet werden und die Tatwaffe mit entsprechender Munition sichergestellt werden. Im Rahmen einer Vernehmung gestand der Beschuldigte vollumfänglich und stellt sich nun seiner Verantwortung. Er sagt zu, für die Tierarztkosten aufkommen zu wollen.

Ein Zusammenhang zu den ausgelegten Giftködern wird von hiesiger Seite nicht gesehen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion St. Goarshausen
Tel. 06771/93270

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 30.10.2025 – 10:56

    POL-PDMT: Spiegelunfall auf der K 169 bei Oberelbert

    Niederelbert (ots) - Am Donnerstag, den 30.10.2025, gegen 08:55 Uhr kam es auf der K 169 zwischen Oberelbert und der L 329/ B49 zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr, bei dem die Außenspiegel zweier Fahrzeuge leicht kollidierten. Während der Unfallbeteiligte Transporter an der Unfallstelle anhielt, entfernte sich der andere Unfallbeteiligte in Fahrtrichtung der L 329/ B49. Zu dem flüchtigen Unfallverursacher ist ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 05:26

    POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht in Nastätten

    Nastätten (ots) - Am Freitag, den 24.10.2025, kam es zwischen 17:30 Uhr und 19:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Nastätten. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte in der Freiherr-vom-Stein-Straße ein bisher unbekanntes Fahrzeug mit dem linken Außenspiegel eines geparkten PKW. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug / die unbekannte Täterschaft in unbekannte Richtung, ohne sich um den entstandenen Schaden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren