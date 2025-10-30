Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht in Nastätten

Nastätten (ots)

Am Freitag, den 24.10.2025, kam es zwischen 17:30 Uhr und 19:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Nastätten. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte in der Freiherr-vom-Stein-Straße ein bisher unbekanntes Fahrzeug mit dem linken Außenspiegel eines geparkten PKW. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug / die unbekannte Täterschaft in unbekannte Richtung, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeuginnen oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug bzw. der unbekannten Täterschaft geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion St. Goarshausen unter den angegebenen Kontaktdaten zu melden.

