Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht in Nastätten

Nastätten (ots)

Am Freitag, den 24.10.2025, kam es zwischen 17:30 Uhr und 19:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Nastätten. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte in der Freiherr-vom-Stein-Straße ein bisher unbekanntes Fahrzeug mit dem linken Außenspiegel eines geparkten PKW. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug / die unbekannte Täterschaft in unbekannte Richtung, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeuginnen oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug bzw. der unbekannten Täterschaft geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion St. Goarshausen unter den angegebenen Kontaktdaten zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion St. Goarshausen

Telefon: 06771-93270

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

  • 29.10.2025 – 15:06

    POL-PDMT: Anrufwelle von Schockanrufen im Bereich Montabaur

    Montabaur (ots) - Aktuell kommt es im Bereich Montabaur vermehrt zu sogenannten Schockanrufen. Hierbei gaben sich die Anrufer in den bisher bekannten Fällen zumeist als Polizeibeamte aus und schilderten den Angerufenen anschließend, dass einer von deren Angehörigen angeblich einen Verkehrsunfall verursacht habe. In der Folge versuchten die Täter Informationen über vorhandene Wertsachen, Bargeld oder die ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 09:14

    POL-PDMT: Verkehrsgefährdung durch einen grauen Opel Corsa

    Alpenrod / Nistertalstraße (ots) - Am heutigen Morgen kam es gegen 08:00 Uhr auf der Nistertalstraße (L 281) zwischen Westerburg und Alpenrod zu mehreren Verkehrsgefährdungen, ausgehend von einem grauen Opel-Corsa mit Limburger Kennzeichen. Der PKW überfuhr hierbei mehrmals die Mitteillinie um zu überholen, geriet hierbei in den Gegenverkehr, worauf dortige Fahrzeuge hupen mussten. Mögliche Geschädigte / Fahrzeuge ...

    mehr
