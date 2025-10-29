Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Anrufwelle von Schockanrufen im Bereich Montabaur

Montabaur (ots)

Aktuell kommt es im Bereich Montabaur vermehrt zu sogenannten Schockanrufen. Hierbei gaben sich die Anrufer in den bisher bekannten Fällen zumeist als Polizeibeamte aus und schilderten den Angerufenen anschließend, dass einer von deren Angehörigen angeblich einen Verkehrsunfall verursacht habe. In der Folge versuchten die Täter Informationen über vorhandene Wertsachen, Bargeld oder die Vermögensverhältnisse der Angerufenen zu erlagen und diese im weiteren Verlauf zur Herausgabe von Geld- oder Sachwerten zu bewegen.

Die Polizei, die Staatsanwaltschaft oder Gerichte rufen in keinem Fall bei Ihnen an, um sich entsprechende Informationen zu beschaffen. Ebenso werden Sie niemals zu Zahlungen per Telefon aufgefordert.

Machen Sie keine Angaben am Telefon, beenden Sie das Gespräch umgehend und informieren Sie die nächstgelegene Polizeidienststelle.

