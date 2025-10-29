PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Montabaur
Ransbach-Baumbach
Nentershausen: Drei Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss, davon zwei ohne Fahrerlaubnis

Montabaur / Ransbach-Baumbach / Nentershausen (ots)

In der Nacht vom 28.10.2025 auf den 29.10.2025 wurden im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Montabaur insgesamt drei Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss festgestellt. Bei zwei Fahrzeugführern stellte sich zudem heraus, dass diese nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis waren.

Um 22:50 Uhr wurde ein 23-jähriger Fahrzeugführer in Montabaur einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Bei der Verkehrskontrolle eines 22-jährigen Fahrzeugführers um 23:36 Uhr in Ransbach-Baumbach konnten ebenfalls drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Zudem war der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Ein 36-jähriger Fahrzeugführer wurde um 01:10 Uhr in Nentershausen kontrolliert. Auch hier zeigten sich Anzeichen einer Beeinflussung durch berauschende Mittel. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte der Fahrzeugführer ebenfalls nicht vorweisen.

Auch diesen Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt und jeweils eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur
Telefon: 02602-9226-0
E-Mail: pimontabaur@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

