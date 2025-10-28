PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDMT: Diez. Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet

Diez (ots)

Am Montag, den 27. Oktober, meldete ein Zeuge der Polizei Diez gegen 21:05 Uhr, dass soeben eine Frau mit ihrem Pkw in einer Tiefgarage in der Wilhelmstraße gegen ein an einem Betonpfeiler befestigtes Regenfallrohr gefahren sei und dieses dadurch beschädigt habe. Anschließend sei die Frau weggefahren. Durch Zeugenaussagen konnte die Fahrzeugführerin ermittelt und durch Beamte der Polizeiinspektion Diez an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Bei der 50-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Diez konnte eine nicht unerhebliche Alkoholisierung festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,63 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde sichergestellt. Sie hat sich nun in einem Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit im Verkehr zu verantworten.

  28.10.2025 – 04:13

    POL-PDMT: Nastätten - Brand von Holzhaus

    Nastätten (ots) - Am späten Abend des 27.10.2025 wurde der hiesigen Polizeiinspektion durch die Integrierte Leitstelle Montabaur der Brand eines Holzhauses auf dem Campingplatz in 56355 Nastätten gemeldet. Es kam zu keinem Personenschaden. Es entstand mittlerer Sachschaden. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur Pressestelle Telefon: ...

    mehr
  27.10.2025 – 13:27

    POL-PDMT: Ebertshausen. Betrunken gegen Zaun gefahren

    Ebertshausen (ots) - Ein Anwohner der Oberdorfstraße meldete sich am Sonntagmorgen gegen 00:40 Uhr bei der Polizeiinspektion Diez und teilte mit, dass soeben ein Pkw in seinen Grundstückszaun gefahren und anschließend geflüchtet sei. Der unfallverursachende Pkw hatte bei dem Zusammenstoß das vordere Kennzeichen verloren, wodurch die eingesetzten Beamten schnell den Fahrzeughalter ermitteln konnten. An der ...

    mehr
  27.10.2025 – 13:09

    POL-PDMT: Diez. Schüsse aus Pkw - Zeugen gesucht

    Diez (ots) - Ein Zeuge meldete der Polizeiinspektion am vergangenen Samstag, 25. Oktober, gegen 14:45 Uhr, dass er hinter einem Hochzeitskorso fahre und aus einer dazugehörige schwarzen Limousine im Bereich der Oraniensteiner Brücke mehrere Schüsse aus dem Fahrerfenster abgegeben worden seien. Der Korso bewegte sich anschließend ins Stadtgebiet von Limburg, wo durch Streifen der Polizeiinspektion Diez und der ...

    mehr
