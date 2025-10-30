Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Spiegelunfall auf der K 169 bei Oberelbert

Niederelbert (ots)

Am Donnerstag, den 30.10.2025, gegen 08:55 Uhr kam es auf der K 169 zwischen Oberelbert und der L 329/ B49 zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr, bei dem die Außenspiegel zweier Fahrzeuge leicht kollidierten. Während der Unfallbeteiligte Transporter an der Unfallstelle anhielt, entfernte sich der andere Unfallbeteiligte in Fahrtrichtung der L 329/ B49. Zu dem flüchtigen Unfallverursacher ist lediglich bekannt, dass es sich um einen größeren PKW handeln soll. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Montabaur unter der 02602-92260 in Verbindung zu setzen.

