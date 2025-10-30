PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Wahlrod - Verkehrsunfallflucht nach Beschädigung der Schutzplanke

POL-PDMT: Wahlrod - Verkehrsunfallflucht nach Beschädigung der Schutzplanke
Wahlrod (ots)

Am vergangenen Wochenende, in der Zeit vom 24.10.25 bis 27.10.25, verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Schaden an einer Schutzplanke entlang der B8 zwischen Wahlrod und Winkelbach. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1500 EUR. Mögliche Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg

Telefon: 02662-95580
pihachenburg@polizei.rlp.de

Das könnte Sie auch interessieren