Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall - beide Fahrer verletzt

Weroth (ots)

Am heutigen 31.10.2025 kam es gegen 12:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Fzg-Führern. Im Einmündungsbereich der B8 / L317 missachtete der von Weroth kommende Unfallverursacher die Vorfahrt des von Wallmerod kommenden Pkw. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge wurden beide Fzg-Führer teils schwer verletzt. der Unfallverursacher wurde im Wagen eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. An beiden Pkw entsandt Totalschaden. Die Strecke war für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur
S. Buza, POK
Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

