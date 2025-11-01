Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl aus geparktem PKW

Bad Marienberg (Westerwald) (ots)

Am Samstag, 01.11.2025 kam es in der Zeit von 06:30 bis 10:30 Uhr zum Diebstahl aus einem PKW in Bad Marienberg, Gartenstraße. Dort wurde aus einem am Fahrbahnrand geparkten und verschlossenen PKW Marke Opel eine Schleifmaschine sowie Bargeld entwendet. Der PKW wurde vermutlich mit elektronischen Mitteln durch bislang unbekannte Täter geöffnet, die das Fahrzeuginnere gezielt nach Wertgegenständen durchsuchten und letztlich die oben angeführten Gegenstände entwendeten. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Polizei Hachenburg unter 02662/95580 entgegen.

